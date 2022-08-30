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Марочко объяснил провал ВСУ в Херсонской области: "С ходу пошли бронетехникой"

Силовые структуры

Накануне украинские войска попытались организовать контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях. Однако союзные силы России и республиканской Народной милиции пресекли манёвры боевиков ВСУ. Подполковник армии Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что группировка киевского режима пошла на прорыв без артиллерийской подготовки, в результате чего ВСУ получили мощный отпор.

Марочко объяснил провал ВСУ в Херсонской области: "С ходу пошли бронетехникой"

"С ходу пошли с бронетехникой на наши позиции. Разумеется, их сразу размотали наши реактивщики, плюс по ним отработали гаубицы", — отметил офицер в своём Telegram-канале.

Он заявил, что недавняя попытка ВСУ атаковать на Южном направлении является необдуманной операцией, которую нельзя обосновать военными канонами. Марочко убеждён, что Киев нуждается в срочной "перемоге", поэтому "дерзкая провокация" была организована поспешно.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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