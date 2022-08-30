Боевики ВСУ попали в "огневой мешок" после контратаки в посёлке Сухой Ставок

В очередной сводке украинского генерального штаба заявили о многочисленных ударах со стороны российской артиллерии на южном направлении. Однако о провальных попытках контратаки на севере Херсонской области в ведомстве не сообщили.

Боевики ВСУ решили продвинуться с левого берега реки Ингулец на территории Херсонской области. В это время союзные силы России и республиканской Народной милиции дождались, когда украинская группировка растянется на несколько километров по направлению Андреевка — Сухой Ставок, после чего начали наносить удары. В результате около населённого пункта Сухой Ставок боевики ВСУ попали в "огневой мешок". Остатки украинских формирований были ликвидированы в лесопосадке.

В итоге "контрнаступления" украинская армия единовременно потеряла наибольшее число военнослужащих за два месяца, передаёт "Военное обозрение".