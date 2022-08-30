Новая подводная лодка "Арктур" вызвала бурю эмоций у западных стран. Некоторые представители прессы назвали субмарину "ядерным убийцей городов" после того, как ознакомились с с концепцией подлодки. СМИ сделали вывод, что "Арктур" способен наносить удары по городам США и Европы из Арктики, а также провоцировать радиоактивные цунами.
Военный эксперт Яков Кедми заявил, что оружие с подобными возможностями уже есть на вооружении российской армии. Подводный аппарат "Посейдон" оснащён ядерным двигателем и способен развивать скорость до 200 км/ч.
"По неофициальным данным, "Посейдон" может нести ядерный заряд до 2 мегатонн. Подлодка, которая может запустить "Посейдон" — это "Белгород". Она уже спущена на воду. Так что это уже сегодняшний день. И к этому уже можно относиться, начиная со следующего года, как к реальному оружию, которое может быть применено", — заявил Кедми на YouTube-канале "Вальдман-LINE".
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.