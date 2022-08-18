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Возможности новой российской стелс-подлодки напрягли спецов НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

Британский таблоид The Sun назвал российскую презентацию концепт-проекта атомной подлодки "Арктур" на форуме "Армия-2022" "сигналом недоброжелателям".

Возможности новой российской стелс-подлодки напрягли спецов НАТО

В материале, опубликованном британским изданием, речь идёт о разработке конструкторского бюро "Рубин" (специализация — морская техника).

Как пояснил представитель КБ, "важной особенностью новой подлодки является возможность запуска беспилотников для атаки других субмарин":

  • стелс-субмарина способна нести на борту 12 ядерных ракет и беспилотники;
  • ее длина — 133 метра, ширина — 15;
  • экипаж — 100 человек.

Британские военспецы, на которых ссылается The Sun, окрестили "Арктур" (которая существует пока только в виде проекта) "убийцей подлодок, предназначенной для создания радиоактивного цунами с помощью беспилотников апокалипсиса".

По словам военного эксперта Владимира Попова, реакция НАТОвских спецов вполне ожидаема, поскольку "любое новое оружие России вызывает беспокойство у стран Запада", ведь все наши новинки не имеют аналогов.

"Любое оружие, которое мы производим и выпускаем, становится неожиданностью для западных военных. И очень их поэтому напрягают, — сказал Попов в комментарии для "Народных новостей". — Им теперь придется перестраивать свою тактику применения противолодочных сил и средств. Они не смогут справляться с обнаружением этих подводных лодок, их сопровождением и нейтрализацией".

Военэксперт подчеркнул, что из-за уникальных характеристик российской субмарины она "не по зубам" западным системам. И им придётся "сильно вложиться" — финансово и технически — в разработки средств поражения.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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