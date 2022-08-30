Беглый экс-депутат ГД РФ Пономарёв анонсировал новые убийства российской элиты

Убийство журналистки Дарьи Дугиной было необходимо, чтобы показать элитам РФ, что они в опасности и могут стать следующими. Это побудит их отказаться от поддержки действующей власти и начать революционный процесс.

Об этом сообщил бежавший на Украину бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв. Кстати, он единственный, проголосовавший в парламенте против воссоединения полуострова Крым с Российской Федерацией в 2014 году.

Ему понравилось, что даже либеральная телеведущая Ксения Собчак была возмущена фактом убийства Дугиной.

"Я очень рад, что она это написала — собственно, она и была, наверное, главной целевой аудиторией этих партизан, которые сделали эту акцию, потому что всё и придумывалось для того, чтобы элиты поняли, что они больше не находятся в безопасности, что прийти могут за каждым", — в эфире телеканала "Прямой" заявил экс-депутат ГД.

Он отметил, что это может стать главным фактором раскола элит в России. И сейчас "гром гремит" уже на подступах к Рублёвке, а это только начало, заявил Пономарёв.

"Дальше их ожидает большое количество разнообразных сюрпризов", — анонсировал преступления нынешний "украинец".