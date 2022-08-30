В Праге проходит саммит глав Минобороны и МИД стран ЕС. Мероприятие неформальное и его проводят ежегодно в конце августа.
Повестка, разумеется, отражает текущие тенденции в мире. Одной из главных тем, конечно, будет помощь Киеву и взаимоотношения с Россией.
Замглавы Еврокомиссии Жозеп Боррель, выступая, обозначил главные вопросы для обсуждения.
Ситуацию на Украине в зоне СВО он назвал катастрофической и сказал, что киевская власть нуждается в очередной военной помощи. Приостановка поставок вооружения сейчас носит временный характер и связана с тем, что оружие просто-напрсто кончилось. А в ближайшее время возобновление помощи Киеву со стороны Евросоюза не предвидится, вынужден был подытожить европейский чиновник.
Нет консенсуса в Европе и по поводу тренировочных лагерей для обучения ВСУ. Такие лагеря пока создают в частном порядке, и то не везде. Боррель отметил, что решение о запуске тренировочной миссии Европейского Союза для киевского режима 30 августа принято не будет, реально достичь только "общего консенсуса".
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.