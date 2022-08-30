Экс-сотрудник НАТО: Киев "пролетает", HIMARS пригодятся США в битве за Тайвань

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, чтобы оттуда вывести бизнес в КНР и США. Скорее всего, там ожидается большая провокация.

Об этом сообщил капитан первого ранга в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"У госпожи Пелоси, у её мужа, её сына огромные инвестиции в микрочипы, полукондукторы в китайских компаниях и американских. Тайвань сегодня заблокирован, их рынок грохнулся. Китайцы не дают туда ничему ни влетать, ни вылетать. Всё было мирно шито-крыто. А теперь они не могут", — в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста рассказал американец.

По его словам, Пекин настаивал, чтобы эти компании уходили из Тайваня.

Но самое главное, это тот факт, что теперь Украину с ленд-лизом, скорее всего, "прокатят мимо", поскольку он может пригодиться Тайваню, а не Киеву.

"HIMARS нам самим нужны теперь, потому что у нас война с Китаем", — подчеркнул Табах.

Он отметил, что всё идёт к открытой большой войне, а "левая" пресса Соединённых Штатов это разносит.