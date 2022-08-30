Союзные войска обнаружили "лисьи норы" ВСУ под дорожным полотном к западу Песок

Разведку боем позиций ВСУ под Песками ведут бойцы штурмового батальона 11-го полка Народной милиции ДНР. Украинские боевики сооружают нак называемые лисьи норы, по котором довольно сложно работать артиллерийскими орудиями, поскольку в подземных укрытиях есть сразу несколько выходов.

"Они достаточно грамотно делают "лисьи норы", прямо у дороги, у полотна, и зарываются под полотно дороги. Ювелирно надо работать артиллерией, чтобы выбить их", — объяснил военный корреспондент RT Андрей Филатов.

Один из таких опорных пунктов был взят союзными войсками. Бойцы провели разведку боем и атаковали позиции ВСУ на одном из транспортных обходов у Песок.