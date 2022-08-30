Ходарёнок заявил, что видео о контрнаступлении ВСУ под Херсоном — фейк

Военный эксперт Михаил Ходарёнок развенчал очередной украинский фейк, который должен был стать подтверждением контрнаступления ВСУ, прорыва обороны под Херсоном и тяжёлой ситуации на фронте для союзных сил. Он подчеркнул, что столкновения действительно были, однако оборона не была нарушена.

Также эксперт прокомментировал откровения якобы российского солдата и указал на ряд существенных ошибок, которые допустил Киев при съёмке видео.

"Форма не уставная: выделяется разгрузочный жилет MAR CIRAS (или его аналог), а также итальянский армейский шлем PASGT RBR, поставленный, видимо, в рамках военной помощи. Про коричневатый цвет формы, которой нет и никогда не было у российской армии, а также отсутствие лица в кадре я промолчу", — цитирует мнение эксперта "Военное дело".

Ходарёнок отметил, что украинские фейки становятся всё более примитивными.