Леонков о причине поражения ВСУ у Херсона: разведка РФ знала об атаке

В результате контрнаступления на Херсон украинские военные понесли огромные потери живой силы и техники. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, несмотря на успехи в городских боях, наступательная тактика не является сильной стороной ВСУ.

Эксперт рассказал, что украинская армия, неоднократно попытавшись прорвать линию фронта, понесла значительные потери, однако наступление ВСУ не было неожиданностью для ВС РФ. Российская разведка знала о готовящейся атаке, а сами ВСУшники не были к ней готовы, поэтому результат оказался предсказуем.

"К тому же, видимо, думали, что, если будут все время твердить "волки, волки", мы им поверим, испугаемся и проиграем. Но понимаете, у нас тоже есть разведка, которая все это предвидела и знала", — сказал Леонков в беседе с "МК".

Эксперт подчеркнул, что за недолгое сражение у Херсона украинская армия потеряла очень много бойцов, в количестве целой батальонно-тактической группы.

"В целом бой длился недолго, но Украина потеряла батальонно-тактическую группу всего за один бой. Если раньше ВСУ заявляли, что по всей линий боевого соприкосновения теряют 100-200 человек а тут за один бой — 560…Это очень много", — добавил Леонков.