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Ходаковский: разведка ВС РФ сорвала наступление ВСУ на Донецком направлении

Силовые структуры

На днях разведчики российской армии обнаружили подготовку к наступлению ВСУ на Донецком направлении и сорвали её. Об этом рассказал командир батальона "Восток" НМ ДНР Александр Ходаковский.

Ходаковский: разведка ВС РФ сорвала наступление ВСУ на Донецком направлении

Он объяснил разницу между активизацией боевых действий и наступлением в своём Telegram-канале. Внешние признаки в обоих случаях похожи, но внутренняя проработка разная, заметил он.

По его словам, наступление изначально имеет цель выйти на какие-то рубежи, и под это готовится ресурс с учётом потерь и повышенного расхода боекомплекта. Активизация же хорошо подходит под политические задачи, а в военном смысле строится на принципе: как пойдёт.

"Если случится чудо и противник дрогнет — можно и продвинуться. Если чуда не случится — нужно медийно выжать из активизации все возможные дивиденды. То есть, если в первом случае важен результат, и под него планируется действие, то во втором случае важно действие, а результат вторичен — такой себе процесс ради процесса", — объяснил комбат.

По его мнению, это не значит, что не нужно проявлять осторожность, поскольку может случиться всякое.

Командир "Востока" рассказал о свежем случае, когда аэроразведчики союзных сил выявили подготовку ВСУ к наступлению на Донецком направлении. Они заметили сгружавшие технику тралы и группу БМП до шести единиц в одной точке.

Тут же на позиции противника были наведены системы залпового огня "Смерч", однако пока шла пристрелка, тралы успели разъехаться, зато группу БМП точно "накрыли", подготовка была сорвана, сообщил Ходаковский.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВСУ пытаются атаковать именно на Херсонском направлении из-за данных американской разведки.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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