Леонков: западные инструкторы обучили ВСУ новой тактике наступления

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются применить новую тактику, которой их обучили западные инструкторы. Они хотят заставить российских военных разрываться между трёх огней. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что схожие тактические манёвры ВСУ осуществили ранее под Херсоном и в ДНР.

По задумке ВСУ, должны создать ситуацию, в которой ВС РФ пришлось бы выбирать между тремя направлениями, чтобы на одном из них они дали слабину.

Однако когда дело доходит до реализации этого плана, всё выглядит несерьёзно, добавил эксперт.

По его словам, не приходится говорить об успехах ВСУ в попытке захватить какой-то город. Это лишь иллюзия серьёзного контрнаступления, заметил Леонков.

Он также добавил, что нельзя назвать успешной тактикой действия отдельных батальонов, расстояние между которыми составляет несколько десятков километров.

Ранее на Украине заявили, что российские военные стали использовать новую тактику на Харьковском направлении. Они пытаются наступать по всей линии фронта.