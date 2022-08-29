На Украине заявили о новой тактике ВС РФ в Харьковской области

Российские военные используют новую тактику в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью украинским СМИ.

По его словам, ВС России перешли к новой тактике, они пробуют наступать абсолютно по всем направлениям.

И туда, где у них это получается, они присылают ещё больше своих сил, для того чтобы хоть как-то продвинуться, пояснил Синегубов.

Он также заявил, что пока военные РФ не имеют никаких успехов на территории Харьковской области, несут потери и отходят на ранее занятые свои позиции.

Чиновник добавил, что активные боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.