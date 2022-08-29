Российские военные используют новую тактику в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью украинским СМИ.
По его словам, ВС России перешли к новой тактике, они пробуют наступать абсолютно по всем направлениям.
И туда, где у них это получается, они присылают ещё больше своих сил, для того чтобы хоть как-то продвинуться, пояснил Синегубов.
Он также заявил, что пока военные РФ не имеют никаких успехов на территории Харьковской области, несут потери и отходят на ранее занятые свои позиции.
Чиновник добавил, что активные боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.