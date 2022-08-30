Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Генштаб ВСУ: делегация Вооружённых сил Чехии посетила Украину
Berliner Zeitung: немцы требуют запуска "Северного потока-2"
Лукашенко объявил, что "наелся" президентства. Что бы это значило?
Басурин о текущей локации боёв в рамках СВО: от Артёмовска до Угледара
Соловьёв выразил возмущение приездом Пугачёвой в Россию
МИД Китая уличил НАТО в планах сражаться до последнего украинца
The Washington Post: Россия уничтожает не настоящие HIMARS, а деревянные макеты
19FortyFive: добровольцы из США воюют и погибают на Украине в ходе спецоперации
Ераносян: Россия может доказать МАГАТЭ, что за обстрелами ЗАЭС стоит Киев

Алёхин: армия Украины понесла крупнейшие за последние месяцы потери

Силовые структуры

После катастрофической попытки наступать на Херсон украинская армия за короткое время понесла потери, которых не было за последние несколько месяцев.

Алёхин: армия Украины понесла крупнейшие за последние месяцы потери

Об этом сообщил военный эксперт, полковник Геннадий Алёхин.

Он отметил, что широко разрекламированное контрнаступление обернулось полным фиаско.

"Основной замысел был — окружить или выбить нашу группировку, расположенную на правом берегу Днепра. На некоторых участках, это херсонские степи, они пошли вперёд и получили плотный огонь со стороны артиллерии, в первую очередь, со стороны ВС РФ. Очень точно, плотно и эффективно отработали САУ "Нона", модернизированная установка, которая успешно применяется сейчас на Украине, в результате чего украинские ВС всего за сутки понесли такие потери, которые они не несли на протяжении двух-трёх месяцев операции" — отметил обозреватель в эфире видеоблога партии СР.

Напомним, на брифинге официальный представитель МО России Игорь Конашенков сообщил, что в результате армия Украины потеряла более тысячи националистов и десятки единиц военной техники.

"Уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", — в частности, заявил представитель военного ведомства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте

ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.

Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте
Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС
Силовые структуры
Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС
Силовые структуры
Арестович заявил, что 29 августа началась катастрофа на фронтах для армии РФ
Силовые структуры
Евсеев: в заявлении Шойгу прозвучал приговор Киеву
Любовь Степушова Киевский режим усугубил своё положение после поражения под Херсоном Любовь Степушова Сергей Лебедев Российское правительство убеждает предпенсионеров, что трудовой стаж — это сон Сергей Лебедев Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов
Силовые структуры
ISW: Кремль отправляет "корпус дедов" для сокрушения Украины
Силовые структуры
Кулага: российская армия прорвала фронт и приближается к Харькову
Попытка удивить "контрнаступом" обернулась для ВСУ потерей трёх танковых рот
Силовые структуры
Попытка удивить "контрнаступом" обернулась для ВСУ потерей трёх танковых рот
Последние материалы
МИД Китая уличил НАТО в планах сражаться до последнего украинца
The Washington Post: Россия уничтожает не настоящие HIMARS, а деревянные макеты
19FortyFive: добровольцы из США воюют и погибают на Украине в ходе спецоперации
Ераносян: Россия может доказать МАГАТЭ, что за обстрелами ЗАЭС стоит Киев
Леонков: западные инструкторы обучили ВСУ новой тактике наступления
Леонков о причине поражения ВСУ у Херсона: разведка РФ знала об атаке
Кардиолог Серебрянский предостерёг от употребления чая при высоком пульсе
Клинцевич назвал конфликт на Украине "войной беспилотников"
В Приморье спасли глухонемого мужчину, застрявшего в ёмкости для мазута
МИД РФ: спецоперации могло не быть, если бы Запад отреагировал на предложения РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников