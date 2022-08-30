Алёхин: армия Украины понесла крупнейшие за последние месяцы потери

После катастрофической попытки наступать на Херсон украинская армия за короткое время понесла потери, которых не было за последние несколько месяцев.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник Геннадий Алёхин.

Он отметил, что широко разрекламированное контрнаступление обернулось полным фиаско.

"Основной замысел был — окружить или выбить нашу группировку, расположенную на правом берегу Днепра. На некоторых участках, это херсонские степи, они пошли вперёд и получили плотный огонь со стороны артиллерии, в первую очередь, со стороны ВС РФ. Очень точно, плотно и эффективно отработали САУ "Нона", модернизированная установка, которая успешно применяется сейчас на Украине, в результате чего украинские ВС всего за сутки понесли такие потери, которые они не несли на протяжении двух-трёх месяцев операции" — отметил обозреватель в эфире видеоблога партии СР.

Напомним, на брифинге официальный представитель МО России Игорь Конашенков сообщил, что в результате армия Украины потеряла более тысячи националистов и десятки единиц военной техники.

"Уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", — в частности, заявил представитель военного ведомства.