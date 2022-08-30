Рожин: летняя кампания стабилизировала линию фронта в спецоперации

Летняя кампания в военной специальной операции завершилась стабилизацией линии фронта.

Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, на некоторых участках союзная армия, владея инициативой, продолжает вести тактическое наступление.

"Занимаются определённые населённые пункты. Например, недавно на николаевском направлении мы взяли Благодатное, а в районе Донецка — Пески. Также продолжается наступление на Соледар, Северск и Артёмовск. На остальных участках фронт застыл", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал обозреватель.

Новая тактика объединённых войск состоит в "перемалывании" обороны бандеровских формирований с последующим продвижением пехоты и занятием позиций, отметил эксперт. Он отметил, что всё это даёт возможность снизить потери личного состава и максимально уничтожать националистов.