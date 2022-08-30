Генерал США призвал дать Украине оружие и разрешить ей бить по России

Вашингтон должен поставить дальнобойное оружие Киеву и разрешить ему бить по территории РФ, чтобы уничтожить её логистику.

Об этом сообщил бригадный генерал США в отставке Марк Арнольд.

Он отметил, что Пентагон не должен допустить заморозки боевых действий, потому что это даст возможность Москве накопить силы и ударить с удвоенной силой.

"Российская армия выдыхается, они не могут найти достаточное количество добровольцев для войны, и пока Путин не поставит всю экономику на военные рельсы и не объявит массовый призыв населения, то у него ничего не выйдет", — анализирует экс-военный США.

По его словам, Штаты и союзники по альянсу НАТО не должны вести и речи о заморозке спецоперации.

Киевский режим необходимо обеспечить современным вооружением, чтобы ударить по РФ, пока армия России истощена, заявил Арнольд.

"Наносить удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: "Не наносите удары по территории России". Но это глупость. Начало конца российской армии в Украине — это уничтожить линии поставок их топлива, боеприпасов, техники. Это нужно делать как на границе, так и на сотни километров вглубь России", — предлагает генерал.

Он подчеркнул, что для этого НАТО нужно поменять свою политику и отказаться от запрета ударов по территории РФ.