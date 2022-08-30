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Монтян: Россия решила явиться на войну всерьёз

Силовые структуры

Политический аналитик, юрист и правозащитница Татьяна Монтян указала на признаки того, что Российская Федерация не просто "решила явиться на войну", но и решила уже сделать это всерьёз.

Монтян: Россия решила явиться на войну всерьёз

Известный блогер прокомментировала важность решения Владимира Путина относительно правового регулирования положения граждан Украины, республик Донбасса на территории РФ.

Теперь указанным лицам не придётся преодолевать трудности, связанные с процедурами ФМС России и можно просто проживать и работать в Российской Федерации. По её мнению, эти нововведения означают, что "Россия всё-таки решила явиться на войну всерьёз" и предпринимает сегодня шаги, которые надо было осуществить еще в 2014 г.

"А лучше ещё с начала нулевых. Но даже сейчас это очень необходимый и ожидаемый многими шаг можно лишь поприветствовать", — подытожила Монтян в своем Telegram-канале.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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