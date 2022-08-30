Генштаб РФ вводит в бой резерв, оснащенный современным оружием и техникой. Эти силы должны в спецоперации расширить возможности группировки, чтобы создать ей преимущество перед наступлением.
Об этом сообщил полковник, военный аналитик Геннадий Алёхин.
Он отметил, что речь идёт о 3-м армейском корпусе, который заканчивает боевое слаживание.
"При дальнейшем выполнении стоящих задач необходимо численное превосходство, введение в бой резервов так называемого второго эшелона. Почему так украинцы боятся? Вооружение там самое современное, самое мощное — и бронемашины Т-80, затем Т-90, новые системы, тот же "Терминатор", стрелковое оружие, новый автомат "Калашникова", — как уже специалисты говорят, можно стрелять одной рукой", — в эфире видеоблога партии СР рассказывает аналитик.
По его словам, бросают русских бойцов в бой не как украинцы своих неподготовленных теробороновцев, а уже готовых солдат.
Правда, на каком направлении выдвинутся эти подготовленные бойцы, этого никто из командования не скажет, подытожил Алехин.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.