Коротченко: украинские деревянные HIMARS — это "верх технической мысли"

Pravda.Ru уже сообщала, что в западных СМИ появилась информация о том, что украинская армия делает деревянные копии HIMARS.

Такой способ введения в заблуждение ВС РФ вызвал смех у военного аналитика Игоря Коротченко.

ВСУ устанавливают "деревянные реактивные системы залпового огня", чтобы провоцировать "холостые” удары весьма недешёвых российских ракет, а также вводить российские войска в заблуждение относительно оценки потерь украинского вооружения.

"Я думал, что катапульта на Майдане — это шедевр незалежной самоизобретённой технической мысли. Но украинские деревянные HIMARS — тут я просто снимаю шляпу!” — подчеркнул эксперт в своём Telegram-канале.

Военные обозреватели уже отмечали, что около 60 процентов РСЗО этого типа были уничтожены российской армией. Однако киевская власть уже вынуждена создавать иллюзию присутствия этих систем.