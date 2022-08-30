Pravda.Ru уже сообщала, что в западных СМИ появилась информация о том, что украинская армия делает деревянные копии HIMARS.
Такой способ введения в заблуждение ВС РФ вызвал смех у военного аналитика Игоря Коротченко.
ВСУ устанавливают "деревянные реактивные системы залпового огня", чтобы провоцировать "холостые” удары весьма недешёвых российских ракет, а также вводить российские войска в заблуждение относительно оценки потерь украинского вооружения.
"Я думал, что катапульта на Майдане — это шедевр незалежной самоизобретённой технической мысли. Но украинские деревянные HIMARS — тут я просто снимаю шляпу!” — подчеркнул эксперт в своём Telegram-канале.
Военные обозреватели уже отмечали, что около 60 процентов РСЗО этого типа были уничтожены российской армией. Однако киевская власть уже вынуждена создавать иллюзию присутствия этих систем.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.