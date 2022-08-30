Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кива: провальная операция по наступлению на Херсон ставит крест на Залужном
Папа Франциск оправдался за слова о смерти Дугиной: Осуждаю российскую агрессию
Безсонов: ВСУ могут готовить наступление в направлении Изюма или Балаклеи
Sohu: после намёка Путина Шольцу следовало пересмотреть "Американский пирог"
Экс-глава генштаба Британии: Киев срочно должен начать переговоры с Россией
Арестович уверен, что РФ будет всегда опасна для Европы: "Изменится или нет"
Алёхин: Россия усиливает группировку резервами с новой техникой и оружием
Экономист: без работы могут остаться сотрудники компаний под санкциями
Подоляк обратился к крымчанам: "Просим держаться подальше от военных объектов"

Коротченко: украинские деревянные HIMARS — это "верх технической мысли"

Силовые структуры

Pravda.Ru уже сообщала, что в западных СМИ появилась информация о том, что украинская армия делает деревянные копии HIMARS.

Коротченко: украинские деревянные HIMARS — это "верх технической мысли"

Такой способ введения в заблуждение ВС РФ вызвал смех у военного аналитика Игоря Коротченко.

ВСУ устанавливают "деревянные реактивные системы залпового огня", чтобы провоцировать "холостые” удары весьма недешёвых российских ракет, а также вводить российские войска в заблуждение относительно оценки потерь украинского вооружения.

"Я думал, что катапульта на Майдане — это шедевр незалежной самоизобретённой технической мысли. Но украинские деревянные HIMARS — тут я просто снимаю шляпу!” — подчеркнул эксперт в своём Telegram-канале.

Военные обозреватели уже отмечали, что около 60 процентов РСЗО этого типа были уничтожены российской армией. Однако киевская власть уже вынуждена создавать иллюзию присутствия этих систем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте

ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.

Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте
Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС
Силовые структуры
Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС
Силовые структуры
Арестович заявил, что 29 августа началась катастрофа на фронтах для армии РФ
Силовые структуры
Евсеев: в заявлении Шойгу прозвучал приговор Киеву
Сергей Лебедев Русские солдаты в Берлине: помощь мирному населению и сохранённый город Сергей Лебедев Александр Трубин Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки Александр Трубин Любовь Степушова Киевский режим усугубил своё положение после поражения под Херсоном Любовь Степушова
Силовые структуры
ISW: Кремль отправляет "корпус дедов" для сокрушения Украины
Силовые структуры
Кулага: российская армия прорвала фронт и приближается к Харькову
Попытка удивить "контрнаступом" обернулась для ВСУ потерей трёх танковых рот
Силовые структуры
Попытка удивить "контрнаступом" обернулась для ВСУ потерей трёх танковых рот
Последние материалы
Коротченко: украинские деревянные HIMARS — это "верх технической мысли"
Кива: провальная операция по наступлению на Херсон ставит крест на Залужном
Папа Франциск оправдался за слова о смерти Дугиной: Осуждаю российскую агрессию
Безсонов: ВСУ могут готовить наступление в направлении Изюма или Балаклеи
Sohu: после намёка Путина Шольцу следовало пересмотреть "Американский пирог"
Экс-глава генштаба Британии: Киев срочно должен начать переговоры с Россией
Арестович уверен, что РФ будет всегда опасна для Европы: "Изменится или нет"
Алёхин: Россия усиливает группировку резервами с новой техникой и оружием
Экономист: без работы могут остаться сотрудники компаний под санкциями
Подоляк обратился к крымчанам: "Просим держаться подальше от военных объектов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников