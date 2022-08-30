The Washington Post: Россия уничтожает не настоящие HIMARS, а деревянные макеты

Американский ВПК выжимает максимальную прибыль со своих "изделий" в СВО.

Например, компания Lockheed Martin пытается победить в конкурсе "Самая крутая вещь, сделанная в Арканзасе". В корпорации предлагают голосовать за реактивную систему залпового огня HIMARS. Но на фоне пиар-кампании очень неуместно выглядят снимки уничтожения данной РСЗО.

Но пропаганде Запада не привыкать пускать пыль в глаза. Штаты уверяют, что почти все "Хаймарсы" целы.

"США обманом заставили российские силы тратить дорогие крылатые ракеты большой дальности на ложные цели… Украинские ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи", — сообщает издание The Washington Post.

Автор статьи Джон Хадсон ссылается на собеседников — анонимного украинского чиновника и дипломата США.

По их словам, таким путём удаётся постоянно обманывать ВС РФ — за последние недели было уничтожено 10 макетов HIMARS, а создание таких ложных целей уже поставлено на поток.

При этом никаких доказательств, подтверждающих обоснованность этих заявлений, разумеется, не приводится. Отсутствуют фото с макетами РСЗО с украинской стороны, при том, что Киев пытается создавать "перемоги" по любому поводу и не обошёл бы факты обмана армии России.