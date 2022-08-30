Французский генерал Гийемэн: Западу пора признать военное превосходство России

Западные страны и Киев должны признать, что российская армия не отступит и не проиграет в украинском конфликте. Президент Владимир Путин не ввязался бы в авантюру, не имея козырей для победы. Об этом заявил французский генерал в отставке, военный эксперт Жак Гийемэн.

"Путин задействовал только 20% своих сил и не прибегал к всеобщей мобилизации, в отличие от полностью бескровной Украины", — отметил он.

По мнению Гийемэна, сейчас время работает на Россию. Украинские войска несут колоссальные потери, а Европа истощает себя в экономическом плане, считает эксперт. Ежедневные заявления со стороны киевского руководства о том, что ВСУ якобы скоро вернут все потерянные регионы, включая Крым, Гийемэн назвал "гротескным фарсом".

"Несомненно, мы переживаем исторические моменты, великий планетарный переворот, который перевернёт мировой порядок на века. Путин прекрасно это осознаёт, но маленькая безоружная Европа ещё не осознала, что Китай и Россия положат конец однополярному порядку и что упадок Америки необратим",- заключил генерал в издании Riposte Laique.