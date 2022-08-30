19FortyFive: американские наёмники погибают на Украине

Очередной американский наёмник погиб сразу же после прибытия на передовую. 24-летний Джошуа Джонс находился на Украине на протяжении нескольких месяцев. Изначально он служил в так называемой Нормандской бригаде, а затем перешёл в другое подразделение. Однако в Госдепартаменте не раскрыли личность Джонса, но подтвердили гибель военнослужащего.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к семье и соображений приватности от дальнейших комментариев мы воздержимся", — заявили в Госдепе.

Издание 19FortyFive сообщает, что число погибших американцев на Украине американцев выросло до семи. Руководство Соединённых Штатов призывает всех наёмников покинуть места боевых действий и вернуться на родину.

"Ещё раз призываем граждан США не ездить на Украину в связи с активным вооруженным конфликтом и пристальным вниманием российских служб безопасности", — отметили в Госдепартаменте.