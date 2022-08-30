Очередной американский наёмник погиб сразу же после прибытия на передовую. 24-летний Джошуа Джонс находился на Украине на протяжении нескольких месяцев. Изначально он служил в так называемой Нормандской бригаде, а затем перешёл в другое подразделение. Однако в Госдепартаменте не раскрыли личность Джонса, но подтвердили гибель военнослужащего.
"Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к семье и соображений приватности от дальнейших комментариев мы воздержимся", — заявили в Госдепе.
Издание 19FortyFive сообщает, что число погибших американцев на Украине американцев выросло до семи. Руководство Соединённых Штатов призывает всех наёмников покинуть места боевых действий и вернуться на родину.
"Ещё раз призываем граждан США не ездить на Украину в связи с активным вооруженным конфликтом и пристальным вниманием российских служб безопасности", — отметили в Госдепартаменте.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.