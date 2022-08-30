Жданов об успехе армии РФ у Бахмута и Соледара: "Костьми лягут"

Олег Жданов спрогнозировал, что самые жаркие бои между ВСУ и ВС РФ будут вестись на Донецком направлении. Военный эксперт считает, что без взятия Славянска армия РФ не переживёт зиму.

Жданов рассказал, что повреждённый мост в Донецкой области нарушил логистику Вооружённый сил РФ. По этой причине армия РФ, по его мнению, остро нуждается в захвате Славянска.

"На Донецком направлении Бахмут и Соледар будут самыми горячими точками. Это единственное направление, где РФ имеет пусть незначительный, но успех. У них раз в неделю получалось продвижение на 1-2 км. Они там костьми лягут, но будут переть. Это их единственный шанс взять Славянск. Они без Славянска зиму не переживут", — заявил Жданов.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что в Донецкой области российская армия будет действовать ещё длительное время, так как там "слишком разнесённый театр".