Арестович заявил, что 29 августа началась катастрофа на фронтах для армии РФ

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на фронтах Украины начались некие события, которые с каждым днём будут всё более содержательными и интересными.

Украинский военный аналитик дал Вооружённым силам РФ всего лишь две-три недели.

"Мы это где-то слышали", — парировал собеседник Арестовича Марк Фейгин*.

Помощник Зеленского признал, что в Донецкой области российская армия будет действовать ещё продолжительное время, так как, по его словам, там "слишком разнесённый театр".

Арестович призвал не ждать от ВСУ молниеносных побед, так как наступление, по его словам, будет медленным, планомерным и "по науке".

"Это не будет вихрем, шоком и трепетом — мгновенно промчались и всё", — объяснил Арестович.

При этом аналитик назвал 29 августа переломным моментом.

"Они потерпят безоговорочное поражение на поле боя с колонами пленных, захваченным вооружением и военной техникой. Это будет катастрофа", — пообещал Арестович.

Ранее Арестович опроверг начало масштабного контрнаступления ВСУ на юге Украины.

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