Конфликты, в которых участвуют США, никогда не оканчиваются положительно для государств, пострадавших от их "демократии".
Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.
По словам аналитика, в данном случае не имеет значения, входит ли Вашингтон в страну сам или нет. Так же и с Украиной — под их влиянием она обречена лишь на разрушение и нищету.
"Ставки высоки и для России, и для США. А для Украины уже ничего хорошего не будет. То, что Россия возьмёт, будет восстановлено и развито. А то, что не будет взято, станет украинским Идлибом. Запад никогда не восстанавливал такие территории в Сирии, Афганистане и Ираке”, — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал Рожин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на фронтах Украины начались некие события, которые с каждым днём будут всё более содержательными и интересными.