Рожин: для России и США ставки высоки, а для Украины уже всё кончено

Конфликты, в которых участвуют США, никогда не оканчиваются положительно для государств, пострадавших от их "демократии".

Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По словам аналитика, в данном случае не имеет значения, входит ли Вашингтон в страну сам или нет. Так же и с Украиной — под их влиянием она обречена лишь на разрушение и нищету.

"Ставки высоки и для России, и для США. А для Украины уже ничего хорошего не будет. То, что Россия возьмёт, будет восстановлено и развито. А то, что не будет взято, станет украинским Идлибом. Запад никогда не восстанавливал такие территории в Сирии, Афганистане и Ираке”, — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал Рожин.