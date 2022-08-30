Киев призвал готовиться к войне на территории России и Белоруссии

Бои на территории Украины продлятся долго, и скоро боевые действия начнутся в Белоруссии.

Об этом сообщил украинский экономист Олег Соскин.

"Готовьтесь к тому, что это очень всё надолго. Ну и белорусы и жители Московии тоже к этому готовьтесь. Естественно, что такая огромная будет поддержка, ведь цель очень простая... Цель достаточно понятная — это добить эту московскую недобитую империю... И Белоруссия заодно, это два агрессора", — в эфире своего видеоблога говорит эксперт.

Он убеждён, что России после этого "не будет и она будет разделена". А займёт "раздел страны" от 10 до 15 лет, делает свои прогнозы националист.

Исходя из этого, Соскин уже предлагает всем украинцам прикинуть, на какой из территорий РФ они желают жить и воспитывать своих детей.

Надо отметить, что когда-то гитлеровские офицеры также заочно делили российские территории, мечтая, как после разгрома СССР они заживут на завоёванных землях.