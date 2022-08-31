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ВСУ усилили удары по ЗАЭС и Энергодару из-за приезда экспертов МАГАТЭ

Силовые структуры

В ожидании приезда экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, украинская сторона увеличила интенсивность ударов по атомной электростанции и Энергодару.

"Сотрудники АЭС после окончания рабочего дня стараются как можно быстрее дойти до своих машин или автобуса, понимая, что снаряд может прилететь и в головное здание станции", — передаёт корреспондент РИА Новости.

Экспертная комиссия МАГАТЭ должна прибыть на станцию в ближайшее время, однако Киев пытается не позволить специалистам попасть на объект.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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