Стремоусов: Зеленский радостно и с пафосом выполняет роль палача народа Украины

Зампредседателя Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов назвал Владимира Зеленского палачом украинского народа.

Так чиновник отреагировал на провальную попытку ВСУ начать "контрнаступление" на херсонском направлении. Он отметил, что западные кураторы финансируют киевскую власть и попросили Зеленского предпринять хоть "какие-то конкретные действия”.

"В итоге гибнут простые граждане Украины, им промывают мозги, загоняют в окопы на верную гибель. Зеленский радостно и со свойственным ему артистическим пафосом выполняет роль палача украинского народа”, — цитирует чиновника РИА Новости.

Стремоусов напомнил, что "контрнаступление" ВСУ закончилось огромными потерями.

"Наступление было похоже на кино, где роли играли обычные украинцы, которых отловили и отправили необученными”, — подытожил Стремоусов.

29 августа официальный представитель ОК "Юг” Минобороны Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия на юге страны, в том числе в Херсонской области.