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Стремоусов: Зеленский радостно и с пафосом выполняет роль палача народа Украины

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Зампредседателя Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов назвал Владимира Зеленского палачом украинского народа.

Стремоусов: Зеленский радостно и с пафосом выполняет роль палача народа Украины

Так чиновник отреагировал на провальную попытку ВСУ начать "контрнаступление" на херсонском направлении. Он отметил, что западные кураторы финансируют киевскую власть и попросили Зеленского предпринять хоть "какие-то конкретные действия”.

"В итоге гибнут простые граждане Украины, им промывают мозги, загоняют в окопы на верную гибель. Зеленский радостно и со свойственным ему артистическим пафосом выполняет роль палача украинского народа”, — цитирует чиновника РИА Новости.

Стремоусов напомнил, что "контрнаступление" ВСУ закончилось огромными потерями.

"Наступление было похоже на кино, где роли играли обычные украинцы, которых отловили и отправили необученными”, — подытожил Стремоусов.

29 августа официальный представитель ОК "Юг” Минобороны Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия на юге страны, в том числе в Херсонской области.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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