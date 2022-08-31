Леонков: ВСУ ударят не там, где имитировали контрнаступление

Попытка контрнаступления на Херсонском направлении — отвлекающий внимание ход украинской армии от реально планируемого удара.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

"Была некая имитация наступления, потому что она велась отдельно тремя отдельными батальоно-тактическими группами, ни одна из которых не достигла поставленных целей. <...> они должны были прорвать линию соприкосновения и выйти на оперативный простор. Ни одной из этих групп, которые пытались выполнить задачи и днём, и ночью, этого достичь не удалось, и они понесли существенные потери", — в эфире Первого канала сказал аналитик.

По его словам, если бы ВСУ думали о серьёзном прорыве, они бы сымитировали огневое поражение позиций ВС РФ и объединили все группы в одну.

Направление основного удара будет в другом месте, поскольку один из самых главных факторов наступления — это внезапность, которая может дать половину успеха, подытожил Леонков.