ISW: ВС РФ ведут наступление к северу от Харькова

Российские подразделения провели наступательные действия к северу от Харькова. Об этом сообщает в своём новом отчёте американский Институт изучения войны (ISW).

Эксперты из США также отмечают, что ВС РФ вели штурмовые действия к юго-западу от Изюма, к югу от Артёмовска, у западной окраины Донецка, а также на севере Херсонской области.

По мнению аналитиков, армия России продолжает переброску военной техники в Крым, а в субъектах РФ продолжается комплектование и развёртывание добровольческих батальонов.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что Россия собирается ввести части третьего армейского корпуса на Запорожское направление.