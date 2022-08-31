Российские подразделения провели наступательные действия к северу от Харькова. Об этом сообщает в своём новом отчёте американский Институт изучения войны (ISW).
Эксперты из США также отмечают, что ВС РФ вели штурмовые действия к юго-западу от Изюма, к югу от Артёмовска, у западной окраины Донецка, а также на севере Херсонской области.
По мнению аналитиков, армия России продолжает переброску военной техники в Крым, а в субъектах РФ продолжается комплектование и развёртывание добровольческих батальонов.
Ранее Генштаб ВСУ заявил, что Россия собирается ввести части третьего армейского корпуса на Запорожское направление.
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