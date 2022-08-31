Игорь Стрелков: наступление ВСУ кончилось полной неудачей на всех участках

Попытка контрнаступления украинских боевиков под Херсоном закончилась полным провалом ВСУ, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

По его словам, союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР смогли отбросить подразделения противника на исходные позиции. Бывший министр добавил, что националисты были вынуждены оставить населённые пункты Сухой Ставок и Благодатовка, причём ВСУ понесли большие потери.

"Можно говорить о том, что наступление противника, предпринятое 29 августа, завершилось полной неудачей на всех участках", — сделал вывод Стрелков.

По его словам, боевые действия на херсонском направлении продолжаются. В настоящий момент по позициям боевиков наносятся ракетные и артиллерийские удары.

Ранее сообщалось, что ночью 31 августа высокоточным оружием были атакованы военные объекты в украинском городе Никополь, откуда ВСУ обстреливали атомную станцию в Запорожской области.