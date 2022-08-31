Попытка контрнаступления украинских боевиков под Херсоном закончилась полным провалом ВСУ, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.
По его словам, союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР смогли отбросить подразделения противника на исходные позиции. Бывший министр добавил, что националисты были вынуждены оставить населённые пункты Сухой Ставок и Благодатовка, причём ВСУ понесли большие потери.
"Можно говорить о том, что наступление противника, предпринятое 29 августа, завершилось полной неудачей на всех участках", — сделал вывод Стрелков.
По его словам, боевые действия на херсонском направлении продолжаются. В настоящий момент по позициям боевиков наносятся ракетные и артиллерийские удары.
Ранее сообщалось, что ночью 31 августа высокоточным оружием были атакованы военные объекты в украинском городе Никополь, откуда ВСУ обстреливали атомную станцию в Запорожской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.