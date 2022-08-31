Украинские боевики уже долгое время бьют по Запорожской АЭС и её окрестностям, включая город Энергодар. Ночью 31 августа националисты получили ответный удар.
Жители Днепропетровской области Украины пишут в соцсетях, что по военным объектам в Никополе был нанесён мощный ракетный удар. Стоит отметить, что именно оттуда ВСУ обстреливали атомную станцию в Запорожской области.
Также о громких взрывах в результате попадания высокоточного оружия сообщают жители Харькова и Краматорска.
Ранее власти Донецкой Народной Республики сообщили, что всего за сутки из-за обстрелов ВСУ ранения получили шесть мирных граждан, среди которых есть подросток 12 лет.
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