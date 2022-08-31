Военные РФ сбили беспилотник ВСУ рядом с Запорожской АЭС

Рядом с Запорожской АЭС военные РФ сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что фрагменты БПЛА упали около дороги при въезде на станцию. Прибывшие на место силовики предположили, что беспилотник польского производства.