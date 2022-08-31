Стешин: пока ВСУ готовят псевдонаступление, РФ в Донбассе взяла паузу до зимы

Российские Вооружённые силы в Донбассе решили пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы.

А до этого Европа сделает выбор, кто ей дороже: РФ, всегда выполнявшая собственные обязательства, или Украина.

Об этом сообщил военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

Он также отметил, что при этом ВС РФ продолжат выдавливать националистов. Экономические ресурсы и политическая воля у страны на это есть, чего нет у Киева.

"Сложилось впечатление, что Россия решила пересобраться и взять оперативную паузу как минимум до зимы. В этом есть серьёзный политический расчет. Отношение Европы к конфликту на Украине меняется. Оно не может улучшаться по объективным причинам. Европу ждет энергетический кризис из-за Украины", — рассказал военкор в интервью изданию "Украина.ру".

Страны Европы уже делают выводы из этих полугода СВО. Они об этом не сообщают, но ЕС уже сильно задумался, подытожил журналист.