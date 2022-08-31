Белковский: Владимир Путин уверен в победе над изнеженными европейцами

Политика Москвы провоцирует в ЕС хаос, в результате которого недовольные повышением цен европейцы заставят правительства отменить антироссийские санкции.

Об этом сообщил бежавший в Израиль российский политтехнолог Станислав Белковский.

"Неслучайным было недавнее явление Герхарда Шрёдера в Москве, когда он не скрывал, что фактически задаёт фундамент для переговоров о возобновлении в полном объёме поставок российского газа и в том числе поставок газа по "Северному потоку-2", который ещё недавно считался полностью похороненным, а сейчас на полном серьёзе определённые представители германской политической и экономической элиты обсуждают ввод его в эксплуатацию" — в эфире You-Tube канала "Iton tv" заявил эксперт.

По его словам, ввода может и не будет, но сам факт уже красноречивый. Владимир Путин так или иначе рассчитывает, что европейцы, изнеженные и избалованные десятилетиями благополучия, не потерпят такого роста цен на электричество, бензин и продукты. Возмущённые граждане скинут своих правителей, а новое руководство снимет часть санкций с РФ.

Видя панику политиков в ряде государств, Глава РФ считает, что он дожмёт всех на этом фронте, подытожил политтехнолог.