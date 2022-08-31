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Подоляка: ВСУ "оголят" Одесское направление ради контрнаступления на Херсон

Силовые структуры

Киевское руководство инициирует переброску резервного войска под Николаев, которое предназначалось для сдерживания российской армии в случае высадки в Одесской области. Это будет сделано для того, чтобы помочь подразделениям ВСУ, которое пытаются осуществить контрнаступление на Южном направлении. Об этом заявил журналист Юрий Подоляка, ссылаясь на источник из Одесского военного округа.

Подоляка: ВСУ "оголят" Одесское направление ради контрнаступления на Херсон

"Сейчас готовили и обучали около тысячи бойцов для переброски. Скоро отправятся составы", — написал Подоляка в своём Telegram-канале.

Таким образом, Одесское направление окажется "оголённым" ради того, чтобы очередная попытка контрнаступления под Херсоном всё таки состоялась.

Источник отметил, что основной задачей посылаемых из Одессы подкреплений является удержание тыла украинской группировки под Херсоном. В случае прорыва передовые подразделения ВСУ понесут крупные потери, новые военнослужащие смогут заменить их и продолжат вести боевые действия с союзными войсками.  

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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