Вторая попытка контрнаступления боевиков ВСУ на Херсон провалилась

После недавнего разгрома украинской группировки при попытки контрнаступления командование ВСУ снова посылает солдат на убой на отдельных участках фронта.

Накануне в районе населённого пункта Александровка российские войска ликвидировали не менее трёх танков противника. Также около посёлков Андреевка и Сухой украинские боевики попытались развить очередную контратаку, но были отброшены.

"Наши товарищи с передовой сообщают, что сегодня враг также делает странные попытки наступления на отдельных участках фронта", — заявили военные корреспонденты "Русской весны".