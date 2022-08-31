После недавнего разгрома украинской группировки при попытки контрнаступления командование ВСУ снова посылает солдат на убой на отдельных участках фронта.
Накануне в районе населённого пункта Александровка российские войска ликвидировали не менее трёх танков противника. Также около посёлков Андреевка и Сухой украинские боевики попытались развить очередную контратаку, но были отброшены.
"Наши товарищи с передовой сообщают, что сегодня враг также делает странные попытки наступления на отдельных участках фронта", — заявили военные корреспонденты "Русской весны".
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