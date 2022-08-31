Бекман: НАТО понимает, что Киев проиграл, поэтому готовит новую войну

На фоне специальной военной операции на Украине на Западе проходят два параллельных процесса.

Об этом сообщил финский политолог и правозащитник Йохан Бекман.

По его словам, или под грузом проблем к власти в государствах Евросоюза придут патриотические силы, которые будут выступать за многополярный мир, или альянс НАТО превратится в фашистскую организацию, которая будет способна начать новую войну против РФ.

"Любой нормальный человек может понять, что Украина уже давно проиграла. То, что украинские спецслужбы при поддержке западных спецслужб убили Дарью Дугину, означает, что неонацистский режим в Киеве понимает, что они точно не выживут, поэтому они проводят наглые и мстительные операции", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал финский эксперт.

Он подчеркнул, что Запад уже стал отправлять меньше оружия Киеву, ибо незачем отправлять его, если нет результатов. Но также остаются планы большой войны. В ЕС уже говорят о "военной экономике".

Правда, и там есть люди, кто выступает за нормализацию отношений с Москвой и не поддерживает антироссийские санкции. Но есть и такие, кто против.

"Наш премьер-министр, которая ходит на вечеринки с алкоголем и наркотиками, не устает заявлять, что "Украина должна только победить", — подытожил Бекман.