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Ходарёнок: украинская пропаганда экспериментирует с формой и содержанием

Силовые структуры

Если ранее украинская пропаганда говорила только о десятках тысячах убитых российских солдат, сотнях уничтоженных танков и истребителей, то теперь тональность у пропагандистов резко сменилась.

Ходарёнок: украинская пропаганда экспериментирует с формой и содержанием

Теперь они заявляют: русская армия за сутки не продвинулась вперед. И данный тезис уже преподносится как достижение националистов.

Об этом в своём Telegram-канале пишет военный эксперт Михаил Ходарёнок.

"Забавно, что темпы продвижения российских войск для украинской стороны в медийном плане сегодня остались единственной палочкой-выручалочкой. По остальным пунктам — собственным потерям в живой силе и технике, дезертирству, дезорганизации — сказать Киеву в принципе нечего", — отметил обозреватель.

По его словам, реальность такова: попытка "контрнаступа" в Херсонской и Николаевской областях по личному указанию президента Владимира Зеленского полностью провалена. А для этой "контратаки" Киев оторвал существенную часть собственных резервов из-под Николаева, что обязательно сыграет с ВСУ злую шутку в виде быстрой потери этого города.

Теперь ВС РФ знает все слабые места украинских боевиков в направлении Херсон — Николаев, а освобождение Донбасса — это уже вопрос времени, подытожил Ходарёнок.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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