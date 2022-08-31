Вооружённые силы Тайваня открыли огонь по китайским целям

Армия Тайваня в среду, 31 августа, зафиксировала приближение трёх китайских дронов к островам архипелага Цзиньмэнь. После чего был открыт огонь, сообщает Минобороны острова.

"В промежутке с 18.00 до 20.00 31 августа было зафиксировано приближение трёх гражданских беспилотников к островам Дадань, Цаоюй и Леюй", — цитирует "Русская Весна" официального представителя армии Цзиньмэнь Чжан Жуншуня.

Армия Тайваня сначала осуществила предупредительные выстрелы боевыми патронами и выпустила сигнальные ракеты, затем беспилотники быстро удалились к китайскому городу Сямэнь, в прибрежной провинции Фуцзянь.

Накануне тайваньские военные в первый раз открыли огонь по беспилотникам КНР, которые приближались к островам Цзиньмэнь. До этого армия Тайваня ограничивалась радиопредупреждениями и предупредительными ракетами.