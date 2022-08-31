Жданов рассказал о необходимости формирования "ударной группировки" на Украине

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, сколько времени потребуется ВСУ, чтобы завершить военное противостояние на Украине.

Жданов воздержался от того, чтобы давать точные прогнозы относительно завершения спецоперации на Украине. При этом он отметил, что точкой отсчёта, от которой следует измерять успех ВСУ, является начало массированных поставок вооружения на Украину.

"Вот от этого часа "Ч" мы можем закончить военную кампанию, сформировав ударную группировку, где-то примерно в течение 5-6 месяцев. Ну, до полугода. При условии, что вот завтра начинает поступать вооружение — и от этого момента мы берем где-то 5-6 месяцев — и мы можем выйти на границы 91-го года", — объяснил эксперт.

Ранее Жданов заявил, что без взятия Славянска армия РФ не переживёт зиму.