Мартьянов: ВС РФ не стали бы тратить "Калибры" на деревянные "Хаймарсы"

Никто не будет лупить дорогими "Калибрами" по деревянным макетам, тем более, что это медленная ракета, задача которой лететь долго, интересно, низко и попадать в гораздо более важные в стратегическом и оперативном плане вещи, чем те же грузовики. Такое мнение высказал военный аналитик Андрей Мартьянов.

Эксперт прокомментировал в эфире YouTube-канала публикацию издания The Washington Post, которое уверяет, что российские военные якобы уничтожили на Украине деревянные макеты американских реактивных систем залпового огня "Хаймарс", потратив на них 10 ракет "Калибр".

Он пояснил, что на вооружении ВС РФ есть масса других "прекрасных" вещей, начиная от беспилотников и до таких, о которых вообще нельзя говорить из-за секретности.

По словам аналитика, деревянные макеты "Хаймарсов" действительно могли быть, однако никто не стал бы тратить на них "Калибры", поскольку современные средства обнаружения цели позволяют различать деревянный макет и реальную машину.

Смысл заключается в том, что "Хаймарсы" ВСУ потеряли, и им надо каким-то образом это объяснять, добавил полковник запаса Владимир Трухан.

И другой момент — сейчас надо объяснить западной публике, зачем они уже под 100 млн долларов израсходовали на Антоновский мост, который как стоял, так и стоит, заключил он.