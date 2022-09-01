Сейчас для союзных войск наиболее выгодной является тактика обхватов и прорывов. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
ВСУ, готовясь к контрнаступлению на юге, перебросили из-под Харькова и из Донбасса силы к Херсонской области, оголив, таким образом, тылы, отметил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".
Тактику, которую ВС РФ ведут в настоящий момент, аналитик назвал медленной, но необходимой тактикой огневого вала. И в результате этого российские военные занимают позиции, пояснил Алёхин.
Союзные силы будут использовать тактику обхватов и прорывов, заключил он.
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