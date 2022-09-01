Foreign Affairs: появление военных НАТО на Украине обернётся ядерной войной

К началу ядерного конфликта может привести появление на территории Украины военных НАТО. С таким предупреждением выступил журнал Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, альянс вынужден будет ответить на гибель или ранение своих военнослужащих. И в худшем случае есть риск перехода этой эскалации к полномасштабной войне с применением ядерного оружия.

Запад становится всё смелее и активнее, считают аналитики издания. При этом они добавляют, что страны военного блока сейчас пытаются предотвратить возникновение подобной ситуации.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что риск прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине растёт, а повод для этого уже озвучен.