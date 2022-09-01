К началу ядерного конфликта может привести появление на территории Украины военных НАТО. С таким предупреждением выступил журнал Foreign Affairs.
По мнению авторов статьи, альянс вынужден будет ответить на гибель или ранение своих военнослужащих. И в худшем случае есть риск перехода этой эскалации к полномасштабной войне с применением ядерного оружия.
Запад становится всё смелее и активнее, считают аналитики издания. При этом они добавляют, что страны военного блока сейчас пытаются предотвратить возникновение подобной ситуации.
Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что риск прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине растёт, а повод для этого уже озвучен.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.