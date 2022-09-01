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Совфед РФ: у России хватит ресурсов для победы в спецоперации

Силовые структуры

У России достаточно ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине.

Совфед РФ: у России хватит ресурсов для победы в спецоперации

Об этом сообщила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко.

"Нет сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. Вооруженные силы России оснащены самым современным оружием и техникой", — подчеркнула председатель Совета Федерации.

По её словам, угроза, которая нависла над страной полгода назад, сегодня отчетливо видна. Решение о начале СВО было чрезвычайно своевременным, заявила политик. РФ противостоит не только киевский режим, но и Запад вместе с НАТО. От итогов операции будет зависеть, каков будет мир в будущем, в блоге на сайте Совфеда пишет Матвиенко.

"Будет ли он продолжать двигаться к многополярной модели, отстаивая принципы равенства, сотрудничества и справедливости в международных отношениях. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию”, — подытожила спикер СФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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