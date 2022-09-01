Диверсионная группа ВСУ высадилась под Энергодар с целью захвата Запорожской АЭС.
Об этом сообщил эксперт Сергей Марков.
"Десант ВСУ высажен в трёх километрах от АЭС. Цель — захват АЭС, а потом прикрываться экспертами МАГАТЭ. ВСУ традиционно используют тактику террористов", — сказал аналитик.
Он отметил, что такая провокация при удачном исходе должна была вынудить РФ отдать Запорожскую АЭС под контроль нового альянса: МАГАТЭ — ООН — спецслужбы США.
"И рост обстрелов АЭС и десант ВСУ происходят в то время, когда на АЭС прибывает миссия МАГАТЭ", — подчеркнул Марков.
Вашингтон использует ядерный терроризм собственного украинского прокси-режима для достижения своих политических целей, подытожил обозреватель.
"Россия сейчас пытается купировать этот десант ВСУ под Энергодаром", — добавил политолог.
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