Марков: реальная цель неудавшейся провокации ВСУ в Энергодаре — захват ЗАЭС

Диверсионная группа ВСУ высадилась под Энергодар с целью захвата Запорожской АЭС.

Об этом сообщил эксперт Сергей Марков.

"Десант ВСУ высажен в трёх километрах от АЭС. Цель — захват АЭС, а потом прикрываться экспертами МАГАТЭ. ВСУ традиционно используют тактику террористов", — сказал аналитик.

Он отметил, что такая провокация при удачном исходе должна была вынудить РФ отдать Запорожскую АЭС под контроль нового альянса: МАГАТЭ — ООН — спецслужбы США.

"И рост обстрелов АЭС и десант ВСУ происходят в то время, когда на АЭС прибывает миссия МАГАТЭ", — подчеркнул Марков.

Вашингтон использует ядерный терроризм собственного украинского прокси-режима для достижения своих политических целей, подытожил обозреватель.

"Россия сейчас пытается купировать этот десант ВСУ под Энергодаром", — добавил политолог.