Министерство обороны России сообщило подробности высадки диверсионной группы ВСУ в районе Запорожской атомной станции.
"Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации", — в частности, пишет ведомство.
Помимо этого, с 08:00 по московскому времени националисты ведут артобстрел места встречи миссии МАГАТЭ у посёлка Васильевка и ЗАЭС. Четыре снаряда прилетело на удалении четырёхсот метров от одного из энергоблоков.
Провокации Киева направлены на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, подытожили в МО РФ.
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