Минобороны сообщило подробности высадки украинского десанта у Запорожской АЭС

Министерство обороны России сообщило подробности высадки диверсионной группы ВСУ в районе Запорожской атомной станции.

"Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации", — в частности, пишет ведомство.

Помимо этого, с 08:00 по московскому времени националисты ведут артобстрел места встречи миссии МАГАТЭ у посёлка Васильевка и ЗАЭС. Четыре снаряда прилетело на удалении четырёхсот метров от одного из энергоблоков.

Провокации Киева направлены на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, подытожили в МО РФ.