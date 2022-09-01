Украинское наступление на Херсон прокомментировали уже все военные обозреватели.
Высказался по этому поводу и эксперт Константин Сивков.
По его словам, националисты несут немалые потери в бронетехнике, а потери эти невосполнимы для ВСУ. Боевых машин пехоты (БМП) у Киева тоже недостаточно, чтобы обеспечить наступление, отметил обозреватель.
"Большая часть личного состава вынуждена наступать в пешем порядке. Это в зоне плотного огня, в зоне воздействия артиллерии, что приводит к большим потерям", — цитирует "Военное дело" эксперта.
Условия, в которых сейчас армия Украины предприняла контрнаступление, можно сравнить с условиями Первой мировой войны.
"Пытаются прорвать оборону противника, действуя живой силой и сравнительно небольшой поддержкой бронетанковой техники. Даже в годы Второй мировой войны вся наша пехота всегда наступала за танками. Сейчас можно увидеть, что танков и бронемашин для наступления нормальным порядком у ВСУ просто не хватает", — подчеркнул Сивков.
Рассчитывать хоть на какой-то успех в контрнаступлении у ВСУ нет оснований, подытожил аналитик.
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