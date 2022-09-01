Сивков: контрнаступление ВСУ на Херсон — тактика времён Первой мировой

Украинское наступление на Херсон прокомментировали уже все военные обозреватели.

Высказался по этому поводу и эксперт Константин Сивков.

По его словам, националисты несут немалые потери в бронетехнике, а потери эти невосполнимы для ВСУ. Боевых машин пехоты (БМП) у Киева тоже недостаточно, чтобы обеспечить наступление, отметил обозреватель.

"Большая часть личного состава вынуждена наступать в пешем порядке. Это в зоне плотного огня, в зоне воздействия артиллерии, что приводит к большим потерям", — цитирует "Военное дело" эксперта.

Условия, в которых сейчас армия Украины предприняла контрнаступление, можно сравнить с условиями Первой мировой войны.

"Пытаются прорвать оборону противника, действуя живой силой и сравнительно небольшой поддержкой бронетанковой техники. Даже в годы Второй мировой войны вся наша пехота всегда наступала за танками. Сейчас можно увидеть, что танков и бронемашин для наступления нормальным порядком у ВСУ просто не хватает", — подчеркнул Сивков.

Рассчитывать хоть на какой-то успех в контрнаступлении у ВСУ нет оснований, подытожил аналитик.