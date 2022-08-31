Подберёзкин: Россия разгромила ВСУ на юге и это станет их надломом

Киеву потребовалось изобразить на юге страны бурную деятельность и ради этого власти готовы были бросить на уничтожение свои последние резервы.

Об этом сообщил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

"Что у него было под рукой, из боеготовых резервов, то, что он собирал — всё было брошено туда. И авиация — несколько самолётов, и бронетанковая техника. Видимо, последняя… И, конечно, людской ресурс, в основном укомплектованы они были людьми с Западной Украины. Вот это так называемое контрнаступление было имитацией бурной деятельности, которая очень дорого обошлась вооруженным силам Украины", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал эксперт.

По его словам, эти потери ещё будут удвоены, что станет разгромом основных резервов на юге, поскольку второго эшелона для наступления у Генштаба Украины нет.

А этих резервистов бросили в пекло, чтобы изобразить результат для политических задач. Киевский режим хочет продемонстрировать, что ВСУ ещё пока боеспособны и с помощью Запада они могут вести и дальше активные боевые действия.

"Думаю, в результате этих потерь будет окончательно потеряна боеспособность и произойдет надлом украинской армии", — подытожил Подберёзкин.