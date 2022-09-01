Полная неадекватность командования ВСУ: Суконкин о высадке десанта в Энергодаре

Военный эксперт Алексей Суконкин считает высадку украинского десанта в Энергодаре полным безумием со стороны командования Вооружённых сил Украины.

По его словам, провернуть такую операцию на подконтрольной российским войскам территории группой в 60 человек — верх сумашествия, а украинское командование это прекрасно понимало.

"Сижу и думаю, пытаюсь какие-то расклады делать. Пока только одно объяснение — полная неадекватность украинского командования. Они ж понимали, что надо пересечь Каховское водохранилище — четыре километра открытой воды в некоторых местах, что любой катер поражается противотанковой ракетой", — отметил эксперт.

Напомним, российские войска ликвидировали украинский десант около Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Минобороны России. Военные потопили морской транспорт, на котором были десантники ВСУ.